Вучич: отказ Запада от условий Путина ввергнет мир в ад

Предложение, по данным сербского лидера, последует за освобождением Донбасса

Мир отправится в ад, если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина. С таким предсказанием выступил сербский лидер Александр Вучич.

"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут (а они не намерены), мы отправимся в ад", — приводит прогноз Вучича РИА Новости.

О сути российского предложения президент Сербии умолчал. Однако добавил, что нынешний конфликт можно назвать мировым – ведь посредством украинцев с Россией сейчас воюет весь западный мир.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"