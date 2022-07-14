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Вучич: отказ Запада от условий Путина ввергнет мир в ад

13:09
  • четверг
  • 14 июля 2022

Предложение, по данным сербского лидера, последует за освобождением Донбасса

Мир отправится в ад, если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина. С таким предсказанием выступил сербский лидер Александр Вучич.

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"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут (а они не намерены), мы отправимся в ад", — приводит прогноз Вучича РИА Новости.

О сути российского предложения президент Сербии умолчал. Однако добавил, что нынешний конфликт можно назвать мировым – ведь посредством украинцев с Россией сейчас воюет весь западный мир.

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