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ВС России уничтожили взвод американских гаубиц и тысячу боевиков

13:27
  • четверг
  • 14 июля 2022

Также ликвидированы РСЗО 45-й бригады ВСУ

Российские вооруженные силы высокоточным оружием уничтожили в ДНР и Николаевской области до 1 тысячи украинских боевиков. Также ликвидировано более 100 единиц боевой техники, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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"Высокоточными ударами в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики, поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны", - сообщил генерал на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, на позициях в Первомайском Харьковской области уничтожен артиллерийский взвод поставленных Соединенными Штатами гаубиц М777. Также высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" ликвидированы укрытые в ангарах на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ, передает ТВЦ.

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