Москвичей предупредили об ухудшении погоды и грозе

Непогода продлится до 21:00

МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и шквалистом ветре до вечера четверга, 14 июля.

В Москве и области до 21:00 ожидается ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, передает агентство "Москва".

Водителям рекомендовали избегать внезапных маневров на дорогах и парковаться вдали от деревьев, пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Росгидромете назвали причину сильных ливней, накрывших ряд регионов страны. Виной тому циркуляция воздушных масс по вертикали при сильной жаре. В верхних слоях атмосферы теплый влажный воздух проходит процесс конденсации, что вызывает кратковременные, но интенсивные ливни.

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