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Стартап-студии появятся в 15 российских вузах

14:48
  • четверг
  • 14 июля 2022

Об этом сообщил премьер-министр

Правительство выделяет около четырех с половиной миллиардов рублей на создание стартап-студий в 15 российских вузах. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Решение призвано поддержать студенческое технологическое предпринимательство и привлечь больше молодёжи к научной деятельности и инновациям. Это поможет развивать соответствующие отрасли нашей экономики и создавать новые рабочие места на востребованных сегодня производствах.

Кроме того, коснулись вопросов экологии и активного использования вторсырья. Правительство планирует стимулировать бизнес вкладываться в экотехнологии и активнее участвовать в закупочных процедурах. Также рассмотрели вопрос о поддержке отечественных аграриев.

"Выделим дополнительно около 700 млн рублей на компенсацию льготных тарифов на перевозку их продукции по железной дороге. Это позволит доставить ещё порядка полумиллиона тонн грузов. Рассчитываем, что дополнительное финансирование не только позволит поддержать самих производителей сельхозпродукции, но и будет способствовать сглаживанию колебаний цен на продовольствие", - заявил Мишустин.

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