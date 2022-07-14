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Кевин Спейси не признал в суде вину в сексуальном насилии

13:48
  • четверг
  • 14 июля 2022

Слушания проходят в Лондоне

На слушаниях в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли американский актер Кевин Спейси не признал себя виновным ни по одному из пяти предъявленных ему обвинений в сексуальном насилии, передает Sky News.

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Ранее в Великобритании Спейси предъявили обвинения по четырем эпизодам совершения сексуального насилия в отношении трех мужчин, а также в принуждении одного из них к вступлению в сексуальную связь.

Инциденты якобы имели место в 2005, 2008 и 2013 годах. Спейси с 2004 по 2015 год был художественным руководителем лондонского театра "Олд вик". По его словам, он добровольно явился в суд, чтобы доказать свою невиновность.

Обладатель двух премий "Оскар" Кевин Спейси оказался в центре громкого скандала в США в 2017 году. Американский актер Энтони Рэпп обвинил его в якобы имевших место около 30 лет назад сексуальных домогательствах. В Штатах до суда дело не дошло.

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