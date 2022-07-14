В Тульской области программа переселения из ветхого жилья идет с опережением

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Социально-экономическое развитие Тульской области Владимир Путин обсудил с главой региона Алексеем Дюминым. Рабочая встреча прошла сегодня в Кремле.

Путин: Алексей Геннадьевич, Тульская область под вашим руководством показывает хорошие результаты развития: валовой региональный продукт растёт, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции – всё не только в норме, но выше среднероссийских показателей. Есть, правда, и вопросы, требующие особого внимания. Мы с вами в прошлый раз, на прошлой встрече, говорили и о проблемах здравоохранения, кадрового обеспечения системы здравоохранения. Аварийное жильё – достаточно высокий пока ещё процент.

Дюмин: В рамках второго этапа федеральной программы необходимо переселить 107 тысяч квадратных метров, из них 50 тысяч квадратных метров уже расселено – это порядка пяти тысяч в общем, и 2,5 тысячи наших жителей уже расселены в новые дома.

Путин: Почти на треть, да?

Дюмин: Программа будет завершена в 2023 году, и хочу доложить, что она идёт с опережением графика на один год.

Особое внимание президент обратил на ситуацию с экологией. По словам губернатора, регион активно занимается вопросом. Только за прошлый год область инвестировала два с половиной миллиарда рублей в программы снижения выбросов промышленных предприятий. Всего же до 2024 года на эти цели будут направлены более 10 миллиардов. Обсудили на встрече и участие Тульской области в восстановлении Мариуполя. Сейчас в ДНР российские строители возводят жилые дома и социальные объекты.

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