ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Тульской области программа переселения из ветхого жилья идет с опережением

14:49
  • четверг
  • 14 июля 2022

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Социально-экономическое развитие Тульской области Владимир Путин обсудил с главой региона Алексеем Дюминым. Рабочая встреча прошла сегодня в Кремле.

Путин: Алексей Геннадьевич, Тульская область под вашим руководством показывает хорошие результаты развития: валовой региональный продукт растёт, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции – всё не только в норме, но выше среднероссийских показателей. Есть, правда, и вопросы, требующие особого внимания. Мы с вами в прошлый раз, на прошлой встрече, говорили и о проблемах здравоохранения, кадрового обеспечения системы здравоохранения. Аварийное жильё – достаточно высокий пока ещё процент.

Дюмин: В рамках второго этапа федеральной программы необходимо переселить 107 тысяч квадратных метров, из них 50 тысяч квадратных метров уже расселено – это порядка пяти тысяч в общем, и 2,5 тысячи наших жителей уже расселены в новые дома.

Путин: Почти на треть, да?

Дюмин: Программа будет завершена в 2023 году, и хочу доложить, что она идёт с опережением графика на один год.

Особое внимание президент обратил на ситуацию с экологией. По словам губернатора, регион активно занимается вопросом. Только за прошлый год область инвестировала два с половиной миллиарда рублей в программы снижения выбросов промышленных предприятий. Всего же до 2024 года на эти цели будут направлены более 10 миллиардов. Обсудили на встрече и участие Тульской области в восстановлении Мариуполя. Сейчас в ДНР российские строители возводят жилые дома и социальные объекты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Аварийный дом
Аварийный дом
Владимир Путин и Алексей Дюмин
Владимир Путин и Алексей Дюмин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.