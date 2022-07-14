Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене

Подписан соответствующий закон

В России переход на сторону противника в условиях военных действий приравнен к государственной измене. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Изменения вносятся в статью 275 Уголовного кодекса.

"Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники", - сказано в документе.

Максимальное наказание за данное преступление составляет 20 лет лишения свободы.

Вместе с тем такая же ответственность предусмотрена за оказание действующего против безопасности России государства (или организации) финансовой или консультационной помощи.

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