ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене

14:14
  • четверг
  • 14 июля 2022

Подписан соответствующий закон

В России переход на сторону противника в условиях военных действий приравнен к государственной измене. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Изменения вносятся в статью 275 Уголовного кодекса.

МО: в освобожденных украинских городах восстановлена муниципальная власть
В Москве по подозрению в госизмене арестовали женщину

"Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники", - сказано в документе.

Максимальное наказание за данное преступление составляет 20 лет лишения свободы.

Вместе с тем такая же ответственность предусмотрена за оказание действующего против безопасности России государства (или организации) финансовой или консультационной помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.