ВКС России ликвидировали базу с иностранными наемниками

43 боевика уничтожены, около 170 ранены

Удар по пункту дислокации батальона 14-й бригады ВСУ с иностранными наемниками нанесли Воздушно-космические силы России. ВСУ в результате потеряли около 200 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожены, около 170 ранены", - заявил генерал на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, армейская авиация нанесла удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области. В результате 30 националистов уничтожены, около 40 ранены, передает ТВЦ.

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