Озвучены сроки референдума в Запорожской области

Планы носят предварительный характер

Как сообщил член региональной администрации Владимир Рогов, референдум по вхождению Запорожской области в состав России могут провести осенью.

По предварительным прикидкам, это будет первая половина сентября.

"Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - добавил Рогов (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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