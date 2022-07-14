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Озвучены сроки референдума в Запорожской области

14:10
  • четверг
  • 14 июля 2022

Планы носят предварительный характер

Как сообщил член региональной администрации Владимир Рогов, референдум по вхождению Запорожской области в состав России могут провести осенью.

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По предварительным прикидкам, это будет первая половина сентября.

"Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - добавил Рогов (цитата по РИА "Новости").

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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