Путин подписал закон о введении спецмер в экономике при операциях за пределами России

Он будет способствовать скорейшему достижению целей СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения Вооруженными силами России, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.

По новым правилам при введении спецмер в экономике компании в России не вправе будут отказываться от контрактов в целях обеспечения таких операций.

Также к числу мер относится временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

В начале июля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что закон поспособствуют скорейшему достижению целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России и участие в военных действиях против нее.

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