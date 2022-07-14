Путин подписал закон о введении спецмер в экономике при операциях за пределами России

Он будет способствовать скорейшему достижению целей СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения проведения Вооруженными силами России, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами России.
По новым правилам при введении спецмер в экономике компании в России не вправе будут отказываться от контрактов в целях обеспечения таких операций.
Также к числу мер относится временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
В начале июля вице-премьер Юрий Борисов заявил, что закон поспособствуют скорейшему достижению целей специальной военной операции (СВО) на Украине.
Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности России и участие в военных действиях против нее.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"