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Медведев указал на неоправданные имперские амбиции США

14:18
  • четверг
  • 14 июля 2022

Готовый жить по англосаксонским правилам мир усыхает и сужается

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram относительно США, что "национальная гордыня, помноженная на тупую, хамскую и самоуверенную силу, - очень опасная вещь".

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"Это ли не красная дорожка к полноценному нацизму? Модернизированному нацизму версии light XXI века. Однако чем дальше, тем сложнее жирным "хрякам со скотного двора" диктовать остальной планете свои правила", - добавил зампред Совбеза.

По его словам, "излишне раздутые, неоправданные имперские амбиции - верный признак, что империи, раскормленной и обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго".

Как отметил Медведев, готовый жить по англосаксонским правилам мир "усыхает и сужается". "Не помогают даже деньги и ядерные боеголовки. Может, потому, что сила совсем в другом", - заключил зампред СБ.

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