БРИКС определит критерии включения новых государств

Все больше стран хотят присоединиться к блоку

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в четверг, что БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав.

"БРИКС предстоит определиться с модальностям этого процесса, согласовать принципы, критерии, стандарты соответствущие процедуры, затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Затем объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран", - отметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что к БРИК хотят присоединиться Иран, Аргентина, Турция, Египет и Саудовская Аравия.

БРИКС - основанный в 2006 году экономический блок.В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

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