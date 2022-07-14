ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

БРИКС определит критерии включения новых государств

14:39
  • четверг
  • 14 июля 2022

Все больше стран хотят присоединиться к блоку

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в четверг, что БРИКС предстоит определить критерии включения новых государств в свой состав.

Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на современные угрозы
Москва не ожидает быстрых решений по расширению БРИКС

"БРИКС предстоит определиться с модальностям этого процесса, согласовать принципы, критерии, стандарты соответствущие процедуры, затем пятерке потребуется прийти к общему знаменателю относительно запуска расширения. Затем объединение сможет приступить к обсуждению потенциальных новых участников из числа развивающихся стран", - отметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что к БРИК хотят присоединиться Иран, Аргентина, Турция, Египет и Саудовская Аравия.

БРИКС - основанный в 2006 году экономический блок.В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
БРИКС
БРИКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.