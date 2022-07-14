Вена и Будапешт отказались обсуждать санкции против поставок газа из России

Зависимость от российских поставок определена географией

Обсуждать санкции против поставок газа из России Австрия и Венгрия не намерены. В этом вопросе Вена и Будапешт в одной лодке, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"В том, что касается зависимости от российского газа, мы в одной лодке… Это не наше желание, это факт, определенный инфраструктурой и географией", - сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Венгерский министр подчеркнул, что две страны ставят на первое место национальные интересы. В Будапеште ясно дали понять, что даже не готовы обсуждать какие-либо санкции, касающиеся российских "Газпрома" и "Газпромбанка", передает ТАСС.

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