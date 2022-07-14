Седьмой пакет санкций ЕС может быть одобрен в течение недели

Ограничения коснутся, в частности, российского золота

Евросоюз активно работает над седьмым пакетом санкций против России из-за Украины, передает портал Euractiv.

"ЕС готовится представить и одобрить новый раунд санкций против России в течение недели", - сказано в заметке.

Ожидается, что новые ограничения будут включать запрет на импорт российского золота. Также расширится список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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