Кремль отреагировал на усиление Молдавией армии

Кишинев получит от ЕС 47 миллионов евро на оборону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг в ходе брифинга с журналистами прокомментировал усиление Молдавией своей армии.

"Молдавия не должны видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно. Наверное, кто-то будет это сравнивать с Украиной. Но здесь какие-то сравнения абсолютно неуместны", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее ЕС одобрил финансовую помощь Молдавии в размере 47 миллионов евро, что позволит удвоить годовой бюджет республики на оборону. Президент Молдавии Майя Санду объяснила необходимость усиления армии угрозой со стороны России.

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