Они вернутся под видом обученных в Европе военных ВСУ

Более 10 000 украинских солдат проходят боевую и техническую подготовку в Великобритании. Их возвращение на Украину запланировано на конец июля. Британские СМИ отмечают, что обученные военные ВСУ составят костяк украинских сил - будут носить новое оружие, использовать системы вооружения НАТО, ездить на натовских танках и машинах.

Британская The Guardian со ссылкой на Hal Turner Radio Show сообщает, что эти сообщения - лишь прикрытие для более серьезных вещей. По данным источников, на самом деле возвращающиеся войска будут состоять не только из украинцев – это будут тысячи военнослужащих войск НАТО из США и Великобритании.

Издание утверждает, что именно натовцы будут управлять как машинами, так и системами тяжелого вооружения. В НАТО решили, что Россия не обнаружит пробравшихся на Украину под видом "возвращения украинцев" военных альянса. Преде, чем в Москве узнают об этом, в Незалежной, прямо на линии фронта, окажутся тысячи натовских войск и техники. По словам источников, план содержит и варианты действий на случай раскрытия операции - включая массированную воздушную кампанию для нанесения ударов по российским целям на Украине и обеспечения боевой поддержки с воздуха. Старт кампании намечен на 10 августа.

Авторы, комментируя этот план, подчеркивают: проблема в том, что Россия о нем уже знает. Русские позволят как можно большему количеству натовских войск вторгнуться в их позиции – и быстренько запрут тысячи военных альянса в смертоносном российском котле. А выбор там один - капитуляция или смерть.

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