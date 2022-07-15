Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Близнецам звезды пророчат хлопоты на выходных; у Дев настало время, благоприятное для путешествий

Овны

Если вы собрались всей семьей в отпуск или на дачу – ближайшие 3 дня идеальны для этого. Также звезды помогут купить или продать, арендовать недвижимость, организовать переезд.

Тельцы

Сегодня и в выходные вы будете очень активны – ваш список дел очень внушителен. Поездки, получение или отправка посылок, покупки… Не забудьте хоть немного отдохнуть!

Близнецы

Звезды пророчат вам хлопотные выходные: придется много всего покупать, сравнивать цены, изучать характеристики товаров. Если вы что-то продаете, ждите наплыва покупателей.

Раки

Солнце заключает в свои объятия Меркурий в вашем знаке, что позитивно скажется на вашем состоянии. Вы будете отлично соображать и легко подбирать нужные слова.

Львы

Весь месяц перед днем рождения вы периодически уходите в себя, и ближайшие выходные - не исключение. Подумайте о своих планах, желаниях, проблемах, это полезно.

Девы

Настало время, благоприятное для путешествий, но не в одиночку, а с семьей или друзьями. Если вам интересно поучаствовать в групповом ретрите – вот вам знак!

Весы

Вы озабочены карьерой, бизнесом. Размышления о будущем не оставляют вас даже на пляже. Если это так, то вы на верном пути, и скоро найдете решения.

Скорпионы

Отсидеться дома – не лучшая перспектива на уикенд, даже если вы устали за неделю. Звезды советуют найти время на новые знания – хотя бы послушать аудиокнигу.

Стрельцы

Солнце и Меркурий предлагают вам свою помощь в решении таких вопросов, как выгодные банковские карты, инвестиции. Поиск информации об этом будет успешным.

Козероги

Вам понадобится помощь партнера, супруга, любимого человека, консультанта или специалиста в какой-то сфере. В одиночку будет гораздо сложнее, не стесняйтесь просить!

Водолеи

Ближайшие дни благоприятны для консультаций с врачами, тренерами, диетологами, фуд-коучами. Если вам попадется тренинг по ЗОЖ, обязательно идите, будет интересно.

Рыбы

Время искрометного, веселого отдыха в приятной компании друзей или родственников наступило! Занятия и игры с детьми тоже вдохновят и раскрепостят вас.

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