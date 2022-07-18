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Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 18 июля 2022

У Скорпионов наступило время, идеальное для отпуска; Стрельцам звезды обещают деньги от государства

Овны

Вам все ближе темы, связанные с домом, созданием уюта и красоты в жилище. Ближайшие недели звезды окажут поддержку в ремонте, уборке, дизайне интерьера.

Тельцы

Марс в вашем знаке в щекотливом положении: его провоцируют на неэтичное поведение. Воздержитесь от обмана, нечестных доходов – рано или поздно за это придет расплата.

Близнецы

Приятная новость для представителей знака, желающих больше зарабатывать и тратить: звезды обещают вам помощь. Ищите подработку или новую работу – это реально.

Раки

Венера сегодня перемещается в ваш знак, а с ней приходят и новые возможности. До 11-го августа у вас будет время на себя: можно и нужно ходить в салоны красоты, покупать одежду.

Львы

Чтобы восстановить свои внутренние резервы, вам следует избегать шумных компаний и развлечений. А вот отдых в уединенном месте – самое то для нервной системы.

Девы

У вас будет многое получаться в ближайшие 4 недели в социальных сетях и другой публичной деятельности. Вы поднимете свою самооценку, если станете волонтером.

Весы

Думать о делах в разгар июля - вполне нормально. Не зря ведь Венера вошла в ваш сектор достижений.  Она поможет создать более тесные связи с коллегами, поднять ваш престиж.

Скорпионы

Дальние страны зовут вас и манят к себе новыми впечатлениями и необычными ощущениями. Наступило время, идеальное для отпуска или деловой зарубежной поездки.

Стрельцы

Обязательно разузнайте, какие льготы или пособия вам положены – звезды обещают приход денег от государства. Если разбираетесь в инвестициях, это тоже может сработать.

Козероги

Венера в противоположном знаке делает вас особенно привлекательными для противоположного пола. Пользуйтесь этим и устраивайте свою личную жизнь!

Водолеи

У вас есть время до 11 августа, чтобы отдохнуть в санатории или на спа-курорте, укрепить здоровье. Если отпуска у вас не будет, запишитесь хотя бы на массаж.

Рыбы

Венера в родственном для вас знаке Рак появилась не зря: она делает вашу жизнь ярче и интереснее. Езжайте к морю, в аквапарк или на местный пляж, вода сейчас - ваше спасение.

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