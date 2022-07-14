Израиль готов применить силу против Ирана

Чтобы остановить ядерную программу Тегерана

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом США, что страны "свободного мира" готовы применить силу против Ирана.

"Дипломатия не остановит их. Единственное, что может остановить Иран, - это осознание, что свободный мир готов применить силу, если они продолжат развивать свою ядерную программу", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

По словам Лапида, "единственная возможность остановить Тегеран - продемонстрировать внятную военную угрозу".

В эти дни глава Белого дома Джо Байден совершает визит на Ближний Восток. Помимо Израиля, он посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

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