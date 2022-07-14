Байден признал ошибку в политике США

В эти дни глава Белого дома проводит визит на Ближний Восток

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что цель его визита в Саудовскую Аравию - продвижение интересов США.

"Продвижение таким образом, которое позволило бы нам исправить то, что я считаю ошибкой - ослабление нашего влияния на Ближнем Востоке. Я буду беседовать с лидерами девяти государств", - сказал глава Белого дома (цитата по РИА "Новости").

По его словам, США должны сохранять лидерство в регионе.

"При этом делать это так, чтобы не создать вакуум, который заполнят Китай или Россия в ущерб интересам как США, так и Израиля или многих других стран", - уточнил Байден.

Ранее Байден отправился с поездкой на Ближний Восток, она пройдет 13-16 июля. В рамках турне он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

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