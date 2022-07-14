Кремль оценил признание Пхеньяном независимости ДНР и ЛНР

Шаг назван позитивным

Признание Пхеньяном независимости Донецкой и Луганской народных республик в Кремле оценили положительно. Сигналов о подобных намерениях от других стран пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот шаг, конечно, мы расцениваем позитивно", - заявил представитель Кремля журналистам.

О том, что Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость ДНР и ЛНР, сообщили ранее в посольстве Северной Кореи в Москве. Центральное телеграфное агентство КНДР, в свою очередь, сообщило, что Пхеньян намерен развивать с республиками отношения на основе идеалов суверенитета, мира и дружбы, передает РИА Новости.

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