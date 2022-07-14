Собянин посетил гастрофестиваль "Вкусы России"

Вкусный фестиваль рассчитан всего на четыре дня

В Москве стартовал масштабный гастрономический фестиваль "Вкусы России". На 22 площадках столицы посетители смогут продегустировать и купить продукты и блюда национальных кухонь. А ещё посмотреть кулинарные шоу и научиться готовить на мастер-классах. Фестиваль собрал более 300 гастрономических брендов из разных регионов страны.

На несколько дней Пушкинская набережная в Парке Горького превратилась в рынок с фудкортом и концертной программой. Качественные продукты, уникальные рецепты и кулинарные шоу - так проходит национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России".

Для фестиваля в Москву привезли около 170 тонн продуктов со всей России - это сыры, выпечка, мясо, рыба, овощи и фрукты. Одну из площадок посетили министр сельского хозяйства России и мэр Москвы.

"Москвичей удивить очень сложно. Но когда попадаешь на эту площадку, честно говоря, просто такое ощущение, что попал в какую-то сказку, потому что здесь всё, все продукты уникальные, удивительные - начиная от Камчатки, заканчивая Калининградом, Крайним Севером, Крымом. Иногда просто забываешь, что такая вкуснятина есть в России", - заявил Сергей Собянин.

Для региональных производителей это возможность найти новых партнёров и покупателей, лучше узнать российский рынок.

"Наш гастрономический фестиваль, который мы проводим с Москвой, он даёт возможность попробовать всем людям, которые приезжают и отдыхают те, национальные кухни России, которые уникальны", - сказал министр Дмитрий Патрушев.

До конца этой недели вкусно и интересно, помимо Парка Горького, будет в центре столицы и округах - фестиваль пройдёт на 22 площадках. И на каждой - своя тематика и программа.

В Парке Горького знакомят с творчеством и местной кухней разных регионов. Здесь можно, например, расписать суздальский фарфоровый сувенир. А в соседних мастерских сейчас варят новосибирский квас и узнают секреты сыроделия от белгородских мастеров.

Программа на этой площадке мультикультурная, а ароматы - как в счастливом сне Гаргантюа. Чего стоят одни уральские посикунчики с индейкой!

"Посикунчики - традиционные уральские пирожки с сочной начинкой. Сегодня мы будем их запекать и жарить", - рассказал повар Григорий Москвин.

Вкусный фестиваль рассчитан всего на четыре дня - площадки в центре города будут работать с 10 утра до 10 вечера, а в воскресенье - до 8.

Наталья Тарасова, Станислав Ильин, Роман Левитский, Владимир Черных, Тимофей Проймин. "ТВ Центр".

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