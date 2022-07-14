В Луганске при поддержке Москвы восстанавливают инфраструктуру

На территории ЛНР ремонтируют автомобильные дороги

Два мирных жителя погибли и четверо пострадали в результате обстрела украинскими националистами автостанции в центре Донецка. Об этом сообщают в руководстве ДНР. ВСУ били из западных крупнокалиберных гаубиц М777. Ещё один взвод таких орудий на огневых позициях в Харьковской области уничтожили российские войска. Кроме того, ударами высокоточных ракет по временным пунктам дислокации украинских военных и подразделений теробороны за сутки ликвидированы до тысячи боевиков.

Первые минуты после обстрела. Медики оказывают помощь раненым. Площадь перед донецким автовокзалом усеяна битым стеклом. Очевидцы рассказывают, что слышали два взрыва. Один снаряд попал рядом с автобусом, в котором находились пассажиры. Другой - возле крыльца автошколы. Взрывной волной выбиты окна в здании.

Ночью ВСУ вновь бомбили Луганск. Власти республики подсчитали, что с момента обострения конфликта 17 февраля украинские вооруженные формирования обстреливали регион больше тысячи раз. Второй за неделю массированный удар националисты нанесли по Новой Каховке в Херсонской области, где украинскими снарядами уже разрушена половина города. Десятки мирных жителей - в больницах. Самому маленькому пострадавшему нет и двух лет. 7 человек числятся пропавшими без вести. ВСУ используют ракеты "Точка-У" и с недавних пор – реактивные системы залпового огня HIMARS. Другой образец западного вооружения – британская артиллерийская установка М777 – стал трофеем союзных сил России и ЛНР. Гаубицу, которую охранял батальон украинского спецназа, наши военные обнаружили во время аэроразведки. Затем нанесли удар по укрытию и уничтожили расчет.

Взвод таких же установок М777 был ликвидирован и в поселке Первомайский Харьковской области, сообщают в российском Минобороны. В Николаевской области и городе Краматорск ДНР, подконтрольном ВСУ, поражены пункты временной дислокации подразделений. Общие потери соединений составили около тысячи националистов и более 100 единиц вооружения и военной техники.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Днем 13 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ", - заявил представитель МО России Игорь Конашенков.

На оставленных националистами позициях ополченцы Донбасса и российские военные находят арсеналы западного вооружения. Как им пользоваться в бою, давно научились.

Украинцы, которым досталось в руки западное оружие, давно поняли, что гораздо безопаснее и выгоднее продавать его, чем применять на поле боя. Пользователи сейчас обсуждают опубликованную переписку в даркнете – анонимной сети – там противотанковые комплексы Javelin предлагают купить за 30 тысяч долларов. Продавец гарантирует доставку во Францию в течение двух недель.

На освобожденных территориях российские военные разминируют железнодорожные пути. Только в Луганской области специалисты обезвредили полторы сотни мин и восстановили около 100 километров полотна. Оно необходимо для быстрой доставки продуктов и стройматериалов. Часто с просьбой помочь к саперам обращаются местные жители.

- Иногда приходится отвлекаться непосредственно от разминирования железной дороги и заниматься разминирование6м огородов, домов, каких-то приусадебных участков. Просто лежат на огородах, на участках неразорвавшиеся боеприпасы.

В Луганске при поддержке Москвы полным ходом идёт восстановление городской инфраструктуры. На территории ЛНР ремонтируют автомобильные дороги. По ним практически невозможно было проехать, жаловались местные жители. И вот сейчас началась масштабная реконструкция. Для промышленного и аграрного края транспортная доступность - это основа экономики.

Егор Киселёв, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"