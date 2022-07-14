Байден призвал добиться "стратегического провала" России

США продолжат поддерживать Украину

США продолжат поддерживать Украину ради "стратегического провала" России. С таким заявлением сегодня выступил американский президент Джо Байден по итогам переговоров с премьером Израиля. Из Иерусалима глава Белого Дома должен отправиться в Саудовскую Аравию, где попытается уговорить руководство королевства поддержать эту антироссийскую истерию Запада. Но шансов - и это мнение подавляющего большинства экспертов - на это у Байдена очень мало. Ему бы с внутренними проблемами США справиться. Такой инфляции, какая случилась при "сонном Джо", в Штатах не было уже очень давно.

Что ни поход в продуктовый магазин, то для американца расстройство. Цены растут как на дрожжах. Буханка хлеба - по 2-3 доллара, полкило фруктов - четыре. Мясо - и вовсе не каждому по карману. Инфляция - лишь за последний месяц - составила почти 10 процентов, это рекорд сорокалетней давности.

"Я не думаю, что правительство справляется. Это началось еще в прошлом году, но они ничего с этим не сделали. Сейчас становится хуже каждый день. А теперь наши власти пытаются обвинить во всем Россию и войну на Украине", - заявил американец Джордж Мабрайд.

А ведь людям нужно еще оплачивать космические счета за коммуналку и чем-то заправлять автомобили, без которых в США никуда. Справиться с топливным кризисом у американского истеблишмента не получается. Как, впрочем, и объяснить своим избирателям, что происходит. Непостижимый уровень аналитики демонстрирует вице-президент Камала Харрис.

"Мы вместе увеличиваем доступность транспорта. Кажется, может быть, это и небольшая проблема, но она большая. Вам необходимо идти и иметь возможность добраться туда, куда вам нужно пойти, чтобы выполнить работу и затем вернуться домой", - сказала она.

Власти Нью-Йорка куда более сообразительные. Решили просто людей от проблем отвлечь. Не первый день пугают видеороликом о ядерном ударе.

- Итак, произошла ядерная атака. Не спрашивайте, как и почему, просто знайте, что это случилось. Так что же нам делать?

Далее следует инструкция, авторы которой наивно полагают, что для защиты от ядерного удара достаточно оставаться дома и следить за новостями.

"Это сообщение немного тревожит. Честно говоря, есть так много других вещей, о которых нужно беспокоиться. Вообще-то я и так знаю, что в случае ядерной атаки нужно искать укрытие", - говорит нью-йоркский риелтор Лорен Гурвитц.

В Старом свете тоже раздают гениальные советы. Глава крупной немецкой газовой компании поделился идеей, как пережить предстоящую зиму без российского топлива. Следует тепло одеваться и бегать по лестницам. Вообще-то физическая нагрузка здорово прочищает мозг, так что европейским чиновникам точно стоит попробовать. Многие, правда, уже спустились с небес на землю. Премьер-министр Чехии, к примеру, сообщил, что в седьмой пакет санкций, который готовит Брюссель, ограничения на поставки газа не войдут.

"В Европе есть страны, которые не могут прожить без российских энергоресурсов. Чехия зависима на 97 процентов, к примеру. Мне это не нравится, но это реальность. Мы делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию, но этой зимой у нас точно ничего не выйдет", - заявил премьер Чехии Петр Фиала.

А вот Сейм Латвии уже утвердил запрет на российский газ. Отказаться от топлива, впрочем, там планируют только со следующего года. Западная пресса констатирует: сколько ни откладывай это решение, а страданий европейцам все равно не избежать.

Заголовок Politico: "Последнее лето Европы перед русской зимой".

Цитата: "Европейцам, скорее всего, придётся научиться меньше путешествовать, меньше есть и надевать дополнительный свитер вместо того, чтобы возиться с термостатом. Русская зима, когда она наступит, вероятно, продлится долго".

Почему так выходит, объяснил сегодня Александр Вучич. По мнению президента Сербии, вина за происходящее полностью лежит на Западе, который вводит санкции против Москвы и снабжает Киев оружием. Сам же конфликт спровоцировали США и НАТО. И последствия для всего мира будут печальными.

"Мы должны понимать, что в условиях, когда идёт мировая война, нужно оставить разговоры, что это региональная или локальная война. Весь западный мир через украинцев воют с Россией. Это почти мировой конфликт. Если мировые лидеры не примут условий Владимира Путина, а они не намерены, мы отправимся в ад", - сказал Вучич.

Архитекторов кризиса - США - весьма устраивает ситуация, при которой их военно-промышленный комплекс работает на полную мощь и соответственно богатеет. Ради этого они готовы бороться с Россией хоть до последнего украинца.

"Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из Соединённых Штатов Америки реактивные системы залпового огня HIMARS, и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

При этом американскому истеблишменту совсем не нравится угрожающий их власти энергетический кризис внутри самих Штатов. Джо Байден пытается решить проблему с ценами на нефть, находясь с визитом на Ближнем востоке. А глава Минфина США Джанет Йеллен делает то же самое в ходе своего турне по странам Азии. Пробует договориться - прежде всего с Китаем - о том, чтобы установить потолок для стоимости российского черного золота.

"Мы предлагаем позволить России экспортировать нефть, но ограничить ее максимально возможную стоимость. Этот потолок еще нужно установить. В противном случае Москва будет полностью отрезана от важнейших услуг по экспорту черного золота", - заявила она.

В министерстве коммерции Китая факт переговоров с американской стороной подтвердили. И сдержанно прокомментировали: вопрос этот крайне сложный, а важнейшим условием для такого решения должно стать стремление сторон к деэскалации на Украине.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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