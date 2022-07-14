Сергей Собянин вручил награды сотрудникам "ТВ Центра"

В июне телеканал отметил 25-летие

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников "ТВ Центра" по случаю 25-летия канала. Наши коллеги получили благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты.

"Поздравляю с юбилеем, наградами города Москвы. Такая целая эпоха, которую мы прожили с вашим каналом, эпоха преобразования России. От имени москвичей выражаю вам благодарность за то, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы всегда были рядом с москвичами, всегда находились на передовой и информировали, помогали разобраться в ситуации. Порой ваша информация была критически важна не только для понимания, но и спасения жизней", - заявил Собянин во время церемонии награждения.

Среди награжденных - ассистент оператора Андрей Алексеев, который получил серьезное ранение во время мощного обстрела со стороны ВСУ в Донецке; выпускающий режиссер Дирекции информационных программ Павел Дубров; специальный корреспондент Дирекции информационных программ Александра Сергомасова; заместитель директора, начальник службы московской информации Дирекции информационных программ Артем Константинов; начальник информационно-новостной службы Дирекции интернет-вещания Денис Нарыльнев и другие сотрудники "ТВ Центра".

9 июня "ТВ Центр" отметил 25-летие. Поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. К поздравлениям присоединился также премьер-министр Михаил Мишустин.

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