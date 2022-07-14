Макрон: Франция не хочет новой мировой войны

Но готова поддерживат ьУкраину

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2, что его страна готовится к длительному конфликту на Украине.

"Лето и начало осени будут тяжелыми. Мы хотим остановить войну, не ввязываясь в нее. Мы не хотим новую мировую войну", - добавил французский лидер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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