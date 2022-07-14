Захарова заявила, что "западные козни" продолжатся

В частности - на саммите G20

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны стремятся придать саммиту G20 русофобскую направленность.

"Я уверена, что западные козни продолжатся, безусловно", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Вместе с тем принимающая саммит в ноябре Индонезия нацелена на взвешенную работу мероприятия, уточнила дипломат.

Как добавила Захарова, на предстоящем саммите российская сторона рассчитывает на сбалансированную линию индонезийского председательства.

Ранее СМИ писали, что США пытались убедить Индонезию не допустить Владимира Путина до участия в саммите G20 из-за ситуации вокруг Украины. Индонезия в 2022 году председательствует в "двадцатке". Саммит пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

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