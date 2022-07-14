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В России ужесточили наказания за пытки

16:32
  • четверг
  • 14 июля 2022

Изменения внесены в статью 286 Уголовного кодекса

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц. Изменения внесены в статью 286 Уголовного кодекса.

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Пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Вместе с тем превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Кроме того, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, срок заключения может составить до 15 лет.

Отдельно указано, что пыткой не является причинение физических страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица".

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