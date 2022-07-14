В Румынии упал американский беспилотник

Это произошло недалеко от авиабазы Кампиа Турзи

Как сообщил министр обороны Румынии Василе Дынку, недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, где находятся солдаты США, упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

"Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности. Американцы делают первый анализ прямо сейчас... Пока эти дроны используются для обучения. Мы вместе тренируемся, и мы, и американцы, с этими дронами", - уточнил министр (цитата по РИА "Новости").

Дынку добавил, что дроном управляли американские военные. Причины аварии устанавливаются. Чаще всего беспилотники падают из-за технических неполадок.

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