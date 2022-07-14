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В Румынии упал американский беспилотник

16:57
  • четверг
  • 14 июля 2022

Это произошло недалеко от авиабазы Кампиа Турзи

Как сообщил министр обороны Румынии Василе Дынку, недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, где находятся солдаты США, упал американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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"Повреждений не было, он упал в поле, в безлюдной местности. Американцы делают первый анализ прямо сейчас... Пока эти дроны используются для обучения. Мы вместе тренируемся, и мы, и американцы, с этими дронами", - уточнил министр (цитата по РИА "Новости").

Дынку добавил, что дроном управляли американские военные. Причины аварии устанавливаются. Чаще всего беспилотники падают из-за технических неполадок.

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