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Кремль прокомментировал решение Казахстана привлекать ушедшие из России компании

16:58
  • четверг
  • 14 июля 2022

Это нормально, когда страна пытается создать у себя комфортные условия для инвесторов, заявил Дмитрий Песков

Кремль не видит рисков в решении Казахстана создавать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России.

"Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Он отметил, что под давлением многие компании вынуждены сворачивать деятельность в России, и назвал это новой реальностью.

По данным Казахстана, каждая вторая из почти 1400 крупных иностранных компаний приостановила деятельность или полностью ушла из России. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в республику зарубежных компаний, ушедших с российского рынка.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию на Украине. Запад ввел масштабные санкции против Москвы. Вслед за этим многие зарубежные компании покинули нашу страну, включая "Макдональдс" и "Икею".

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