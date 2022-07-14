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В Госдуме оценили заявление Киева о роли западного оружия

17:35
  • четверг
  • 14 июля 2022

Украинским властям не стоит тешить себя иллюзиями

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомментировал заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта и нивелирует преимущество российской армии.

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"В Киеве весьма погорячились, говоря о роли и значении западного оружия. Не стоит тешить себя иллюзиями. На все западные военные разработки у нас есть достойный ответ, и Россия умело развеет миф об исключительности и эффективности западного оружия, как это уже сделано с турецкими беспилотниками", - сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Он добавил, что западные страны оголяют свой военный потенциал, который Россия успешно уничтожит на Украине.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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