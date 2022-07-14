Роспотребнадзор: число новых случаев COVID-19 будет расти

Готовность к новым вызовам должна быть высокой

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в четверг, что с появлением новых подвариантов штамма коронавируса "омикрон" число новых случаев заболевания будет расти.

"Что сейчас и наблюдается в столице. Но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой", - уточнила руководитель ведомства, которую цитирует РИА "Новости".

За минувшие сутки в России зарегистрированы 4238 случаев инфекции. Госпитализированы 1283 человека.

В Москве коронавирусом заболели 987 человек, из них госпитализированы 149 пациентов.

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