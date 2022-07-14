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Минобороны Украины назвало гостайной данные о погибших солдатах

18:47
  • четверг
  • 14 июля 2022

Эта информация не будет разглашаться во время военного положения

Замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала гостайной данные о потерях ВСУ, поэтому эта информация не будет разглашаться во время военного положения.

В МО Украины объяснили это военной целесообразностью. "Враг не должен знать эти цифры и использовать для собственных возможностей", - отметила Маляр (цитата по РИА Новости).

Несмотря на это, еще 1 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ теряют от 60 до 100 солдат в день убитыми, а около 500 человек получают ранения. Аналогичные данные приводили глава МО Украины Алексей Резников и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации России погибли до 10 тысяч украинских военных.

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