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Названы страны Европы, в которых чаще всего отменяют рейсы

18:41
  • четверг
  • 14 июля 2022

Реже всего - в Испании, Греции и Португалии

В первой половине июля самый высокий уровень аннуляций регулярных международных рейсов в Европе оказался в Германии: в стране было отменено 11482 вылета, передает АТОР со ссылкой на компанию Mabrian.
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"За Германией следуют Великобритания (1060 рейсов), Италия (637), Испания (423), Франция (377), Нидерланды (291), Греция (207), Австрия (188), Португалия (116) и Дания (104)", - также говорится в публикации.

Уточняется при этом, что в тройку стран с наименьшим процентом отмен международных вылетов входят Испания, Греция и Португалия.

"В свою очередь, эксперты Hopper Inc, одного из сервисов бронирования авиабилетов, проанализировали пунктуальность выполнения регулярных рейсов в европейских аэропортах в июле. В лидерах антирейтинга - аэропорты Брюсселя, Франкфурта и Эйндховена, где, соответственно, было задержано 72%, 68% и 67% рейсов, соответственно", - добавили в АТОР.

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