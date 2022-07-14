Названы страны Европы, в которых чаще всего отменяют рейсы

Реже всего - в Испании, Греции и Португалии

В первой половине июля самый высокий уровень аннуляций регулярных международных рейсов в Европе оказался в Германии: в стране было отменено 11482 вылета, передает АТОР со ссылкой на компанию Mabrian.

"За Германией следуют Великобритания (1060 рейсов), Италия (637), Испания (423), Франция (377), Нидерланды (291), Греция (207), Австрия (188), Португалия (116) и Дания (104)", - также говорится в публикации.

Уточняется при этом, что в тройку стран с наименьшим процентом отмен международных вылетов входят Испания, Греция и Португалия.

"В свою очередь, эксперты Hopper Inc, одного из сервисов бронирования авиабилетов, проанализировали пунктуальность выполнения регулярных рейсов в европейских аэропортах в июле. В лидерах антирейтинга - аэропорты Брюсселя, Франкфурта и Эйндховена, где, соответственно, было задержано 72%, 68% и 67% рейсов, соответственно", - добавили в АТОР.

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