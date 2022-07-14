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Володин объяснил, как на Россию влияет отказ Киева от переговоров

18:52
  • четверг
  • 14 июля 2022

Запад использует граждан Украины как расходный материал

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что отказ Киева от мирных переговоров не повлияет на планы и действия России.

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"Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой", - цитирует председателя нижней палаты парламента пресс-служба Госдумы.

Он добавил, что Запад закабаляет военными кредитами будущие поколения граждан Украины, используя их как расходный материал.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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