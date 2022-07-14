Путин второй раз за год проиндексировал пенсии военным

Выплаты выросли на 10%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Ранее в Госдуме объяснили, что после вступления в силу документа военные пенсионеры получат перерасчет.

Документ также расширяет перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, в том числе по призыву.

В феврале этого года Путин подписал закон об индексации пенсии военным пенсионерам на 8,6%.

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