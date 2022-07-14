"Вы всегда рядом с москвичами": Собянин поблагодарил "ТВ Центр" за работу

В мэрии прошло награждение, приуроченное к юбилею телеканала

Сегодня в мэрии Москвы состоялось награждение, приуроченное к юбилею "ТВ Центра". В этом году нашему каналу исполнилось 25 лет. Сергей Собянин вручил почётные грамоты и благодарственные письма нашим коллегам, многие из которых работают здесь вот уже четверть века - со дня основания телеканала.

Сегодня в Белом зале мэрии - операторы, режиссеры, редакторы и ведущие, а ещё и те, кто напрямую не занят в творческой работе канала. За четверть века, что вещает "ТВ Центр", происходили знаковые и важные события в стране – это была эпоха становления России. И каждое мгновение той эпохи было снято, записано, смонтировано и выдано в эфир нашими коллегами. Высокую оценку этой работе дали в мэрии столицы - Сергей Собянин вручил почётные грамоты и благодарственные письма сотрудникам "ТВ Центра".

"От имени москвичей выражаем благодарность, что во времена праздников и во времена самых сложных испытаний вы были всегда рядом с москвичами, всегда находились на передовой. Освещали, информировали, помогали разобраться в ситуации. Порой ваша информация просто критически была важна для не только понимания, но и, может быть, спасения жизней. Вы удерживаетесь от этого… Такого чернушного контента, который порой мы видим иногда на экранах… Это не ваш стиль. Чрезвычайно сложно. Важно проявить весь свой талант и профессионализм, чтобы создать позитивную новость или, по крайней мере, объективную. Это гораздо сложнее, чем взять, и какой-то эпатаж создать", - заявил Собянин.

Главное для "ТВ Центра" – это оценка наших зрителей, а их больше 100 миллионов. Новости, документальные и художественные фильмы, аналитические программы и интервью, репортажи и сериалы. Всё, что любит наша аудитория. И хотя "ТВ Центр" – федеральный канал, но к Москве отношение – особенное.

"Для многих из нас – это родной город, кто-то сюда приехал, но уже успел полюбить. Видим, как столица развивается. И в какой-то момент поймали себя на мысли, что в Москве всегда есть хорошие новости. Что бы ни происходило где-то далеко – в Москве всегда они есть", - заявил руководитель службы московской информации Артем Константинов.

С начала специальной военной операции по защите республик Донбасса репортеры "ТВ Центра" каждый день, рискуя жизнями, делают материалы с передовой. На видео - ассистент телеоператора Андрей Алексеев пожимает руку мэру, а 10 дней назад он лежал в больнице Донецка с осколочными ранениями. Наша съёмочная группа попала под обстрел ВСУ, когда готовила репортаж неподалёку от железнодорожного вокзала.

"Работа военных репортёров зачастую связана с опасностью и риском для жизни. Но именно так, находясь на переднем краю событий, там, где взрываются снаряды, рвутся мины, мы можем доносить до людей правду о том, что там происходит. Мы гордимся нашей профессией и большое спасибо за высокую оценку наших работ", - заявил ассистент телеоператора Андрей Алексеев.

Вместе с Андреем в Донецке работали оператор Андрей Пашутин и корреспондент Денис Большаков.

"Хочу передать привет и благодарность Сергею Семеновичу от жителей Луганска, потому что, действительно, благодаря такому побратиму, как Москва, город преображается и там уже, к счастью, не видны последствия того, что делала с Луганском Украина, нынешние власти Украины", - сказал редактор программы "В центре событий" Денис Большаков.

"Хочу поблагодарить наших ребят, которые вернулись – ребят, вы молодцы, вы очень хорошо держались, не нервничали, в отличие от меня сейчас, не допускали никакой паники, всё было очень хорошо, вы молодцы. Мы стали очень популярным каналом, и не только в Москве, но и в России. Особенно, как ни удивительно, в малых городах", - рассказала гендиректор "ТВ Центра" Юлия Быстрицкая.

И заслуга этой популярности - командная работа: семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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