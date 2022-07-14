Последствия смертельного удара ВСУ по Донецку сняли на видео

Украинская ракета прилетела на автовокзал столицы ДНР - одно из самых людных мест города

Два мирных жителя погибли и шестеро пострадали в результате удара украинскими националистами по автостанции в центре Донецка. Об этом сообщают в руководстве ДНР. Всё случилось в вечерний час пик. Мощный взрыв прогремел рядом с подъехавшим маршрутным такси. Осколками посекло соседние киоски. Также один из снарядов пробил крышу многоэтажного здания, в котором находятся магазины и автошкола. Уже известно, что для обстрела боевики использовали западные крупнокалиберные гаубицы М777.

Это самый центр Донецка. Девушке осколками от снаряда серьезно повредило ногу. Медики и прохожие оказывают первую помощь пострадавшим прямо на месте. У всех - осколочные ранения и порезы битым стеклом.

Пострадали шесть человек - большинство из них женщины. Погибли водитель маршрутки, которая везла пассажиров, и девушка, сидевшая в салоне. Украинская армия начала артобстрел мирного города в конце рабочего дня, когда многие люди уже начали разъезжаться по домам.

Боевики очевидно знали, куда наносят удар. Это место - конечная станция многих автобусных маршрутов Донецка. Здесь всегда многолюдно. А в момент обстрела как раз начинался час пик. Один из снарядов упал вот сюда (см. видео репортажа). Брызнули осколки. А вот здесь на остановку как раз в этот момент подъехало маршрутное такси. В нем находились люди.

Один из выпущенных снарядов попал в крышу здания, в котором расположены магазины и автошкола. Побит фасад, витрины и окна. Никаких военных объектов поблизости нет. Только места притяжения людей и открытая площадь, на которой негде спрятаться.

Доставать до центральных районов Донецка боевикам удается при помощи дальнобойной артиллерии натовского образца. Как доложили главе ДНР Денису Пушилину, при обстреле автостанции использовались гаубицы М777 калибром 155 миллиметров. Эти боеприпасы украинским боевикам любезно предоставляют США, всё ещё смеющие называться лидером цивилизованного мира.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Константин Кузнецов. "ТВ Центр". Донецк.

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