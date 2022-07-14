Десять человек пострадали в ДТП в Анапе

Столкнулись маршрутка и легковое авто

В Анапе столкнулись маршрутное такси "Голден Драго" №132 и легковая Mazda, пишет со ссылкой на источник "Интерфакс".

"По предварительной информации , пострадали 10 человек, из них 6 человек госпитализированы в лечебное учреждение, 4 человека на амбулаторном лечении", - уточнил собеседник агентства.

В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю подтвердили, что "ехали девять человек, шесть из них после ДТП медики забрали на осмотр".

Виновником аварии, по предварительным оценкам, стал водитель легкового автомобиля, отказавшийся уступить дорогу маршрутке.

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