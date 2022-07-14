Дэвид Бекхэм станет героем документального сериала

Экс-капитан сборной Англии завершил карьеру в 2013 году

Бывший футболист сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм станет героем документального мини-сериала, пишет Hollywood Reporter.

Шоураннером проекта станет Фишер Стивенс - обладатель "Оскара" за лучший документальный фильм ("Бухта", 2009).

Проект расскажет о становлении Бэкхема как игрока, а также о личной жизни спортсмена. Дата выхода сериала пока не называется.

Бекхэм завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен". В его активе победа в Лиге чемпионов, шесть чемпионств Англии, а также по одному - Испании и Франции. Всего на клубном уровне полузащитник провел 719 матчей, в которых забил 129 голов.

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