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Володин предложил подсчитать ущерб Донбассу от действий Украины и НАТО

21:18
  • четверг
  • 14 июля 2022

Цели СВО будут достигнуты, а значит им придется отвечать, убежден спикер Госдумы

Вопросы создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства и социальной защиты граждан обсуждали в Луганске, где с рабочей поездкой побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Совместную встречу провели главы профильных комитетов нижней палаты российского парламента и депутаты Народного Совета Луганской Республики. Как отметил Володин, для эффективного диалога парламентариям необходимо совместно формулировать и решать конкретные задачи, в профильных комитетах Госдумы уже начали эту работу. Итоговая оценка - за гражданами. Круг ответственности у депутатов серьёзный.

"Мы с вами также договорились создать совместную рабочую группу и посчитать ущерб, который нанес республике киевский режим и страны НАТО, поставляющие оружие и боеприпасы, наемников, которые принесли слезы и смерть на территорию народных республик. Придет время предъявить наши счета тем, кто это сделал, и привлечь к ответственности. Цели специальной военной операции будут в любом случае и безусловно достигнуты, а это значит: им придется отвечать", - заявил Володин.

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