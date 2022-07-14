Премьер Италии Драги подаст в отставку

В стране пройдут досрочные выборы

Премьер Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку вечером. Теперь в стране пройдут досрочные выборы. "Национальной коалиции, которая поддерживала наше правительство, больше нет", - объяснил Драги.

Тем не менее, не исключено, что отставка Драги может быть не принята главой государства - президентом Серджо Маттареллой.

Ранее агентство Reuters сообщило, что правительство Драги может уйти в отставку из-за того, что партия "Движение 5 звезд" (М5) не поддержала парламентский вотум доверия.

"Коалиционное правительство премьер-министра рискует уйти в отставку в четверг", — пишет издание. Партия "Движение 5 звезд" также не поддержала меры по борьбе с кризисом, предложенные правительством.

В четверг в Сенате (верхней палате) итальянского парламента состоялось голосование по вотуму доверия правительству Драги. За проголосовали 179 сенаторов, против – 39. Однако представители "Движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию, не приняли участие в голосовании. Ранее Драги заявил, что не видит своего правительства без участия "Движения "5 звезд".

Отставка Драги — четвертый за месяц правительственный кризис в странах ЕС. В Британии в отставку ушел премьер-министр Борис Джонсон. В Болгарии парламент вынес вотум недоверия правительству Кирилла Петкова. В Эстонии об уходе в отставку объявила премьер Кая Каллас.

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