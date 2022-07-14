Россия прекращает взаимодействие с Северным советом министров

В ССМ входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция

Как сообщила в четверг пресс-служба российского правительства, кабмин принял решение о прекращении действия меморандумов с Северным советом министров.

Уточняется, что в состав ССМ входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Таким образом, информационные бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде будут закрыты.

"Данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении Российской Федерации и введенные против нашей страны незаконные санкционные ограничения", - добавили в пресс-службе.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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