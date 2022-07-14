ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия прекращает взаимодействие с Северным советом министров

20:32
  • четверг
  • 14 июля 2022

В ССМ входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция

Как сообщила в четверг пресс-служба российского правительства, кабмин принял решение о прекращении действия меморандумов с Северным советом министров.

СВР раскрыла план Польши по захвату запада Украины
Раскрыт план Запада по заброске солдат НАТО на Украину

Уточняется, что в состав ССМ входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Таким образом, информационные бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде будут закрыты.

"Данное решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия североевропейских государств в отношении Российской Федерации и введенные против нашей страны незаконные санкционные ограничения", - добавили в пресс-службе.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Кремль
Кремль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.