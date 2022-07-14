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Зеленского поймали на нарушении закона

20:48
  • четверг
  • 14 июля 2022

Обвинение озвучил языковой омбудсмен Тарас Креминь

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь обвинил президента страны Владимира Зеленского и ряд чиновников в нарушении закона о государственном языке.

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Согласно результатам отчета Креминя, Зеленский использовал английский язык во время двух встреч с представителями иностранных СМИ и организаций: американским актером Шоном Пенном 28 июня и британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном 29 июня.

Помимо главы государства, в список нарушителей вошли советник главы офиса президента Алексей Арестович и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Всего закон нарушили 25 чиновников.

В копии фрагмента отчета, который публикует украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале, отмечается: "Использование негосударственного [английского] языка зафиксировано в выступлениях президента и других представителей власти <...> во время встреч с представителями иностранных средств массовой информации и организаций".

Закон о функционировании украинского языка как государственного был принят в 2019 году. Документ предусматривал создание специальной языковой комиссии, а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Креминь.

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