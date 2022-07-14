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Захарова напомнила о роли Вашингтона в украинском кризисе

21:14
  • четверг
  • 14 июля 2022

США провоцируют гибель людей

Посольство Соединенных Штатов на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей. Объяснение следующее: они могут стать "военными целями для ВС России".

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Заявление прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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