США провоцируют гибель людей

Посольство Соединенных Штатов на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей. Объяснение следующее: они могут стать "военными целями для ВС России".

Заявление прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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