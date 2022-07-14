Боевики планируют взорвать мост через реку Волчья

В жилых домах Харькова оборудованы склады боеприпасов
Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг вечером, что украинские неонацисты планируют взорвать мост через реку Волчья в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в неизбирательных ударах.
Кроме того, стало известно, что боевики нацбатальона "Кракен" оборудовали склады боеприпасов в жилых домах Харькова, во дворах разместили бронетехнику и РСЗО.
Также сообщается, что украинские военкоматы заставляют мобилизованных отказываться от медкомиссии.
За сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы более 28 тысяч человек.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"