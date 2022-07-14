Боевики планируют взорвать мост через реку Волчья

В жилых домах Харькова оборудованы склады боеприпасов

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг вечером, что украинские неонацисты планируют взорвать мост через реку Волчья в Днепропетровской области, чтобы обвинить российские войска в неизбирательных ударах.

Кроме того, стало известно, что боевики нацбатальона "Кракен" оборудовали склады боеприпасов в жилых домах Харькова, во дворах разместили бронетехнику и РСЗО.

Также сообщается, что украинские военкоматы заставляют мобилизованных отказываться от медкомиссии.

За сутки с территорий ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы более 28 тысяч человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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