ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США ослабили антироссийские санкции

22:20
  • четверг
  • 14 июля 2022

Американский минфин разрешил проводить сделки с Россией по продовольствию и лекарствам

В Минфине США разрешили транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.

Седьмой пакет санкций ЕС может быть одобрен в течение недели
Вена и Будапешт отказались обсуждать санкции против поставок газа из России
Страны Запада усомнились в собственных санкциях

США также вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH (взята правительством Германии под долгосрочное управление) и "дочку" Альфа-банка в Казахстане.

Ранее "Альфа-банк Казахстан" лишился возможности проводить операции в американской и европейской валютах, недоступно стало использование карт "Альфа-банк Казахстан" в терминалах и банкоматах других кредитных организаций.

США усилили антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. СВО началась 24 февраля ради защиты Донбасса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Флаги США и России
Флаги США и России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.