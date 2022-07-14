США ослабили антироссийские санкции

Американский минфин разрешил проводить сделки с Россией по продовольствию и лекарствам

В Минфине США разрешили транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Об этом говорится в документе на сайте ведомства.

США также вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH (взята правительством Германии под долгосрочное управление) и "дочку" Альфа-банка в Казахстане.

Ранее "Альфа-банк Казахстан" лишился возможности проводить операции в американской и европейской валютах, недоступно стало использование карт "Альфа-банк Казахстан" в терминалах и банкоматах других кредитных организаций.

США усилили антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. СВО началась 24 февраля ради защиты Донбасса.

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