В Конгрессе США поспорили из-за возможности мужчин забеременеть

Все началось с обсуждения вопроса отмены прав на аборты

Приказано рожать – Америке нужны герои. Неважно, какого вы пола. Проблема развитых стран – падение рождаемости и старение населения. Женщины карьерой заняты, активисты ЛГБТ не могут зачать от товарища по ориентации, многие вообще не определились с половой принадлежностью.

Сенсационная весть прилетела, как это часто бывает, из Штатов. Обсуждали горячую тему, право на аборты, профессор Калифорнийского университета Хиара Бриджс с плеча рубанула – мол, это касается только людей, которые могут забеременеть. Сенатор Джон Уолш и ляпнул, не подумав – это вы про женщин? Знал бы, что ему прилетит.

Говорят, американцы давно на свидания ходят с опаской. Пригласил даму в ресторан, размечтался о том, как семью сколотят, шкаф купят и детей заведут. Ан нет! Мало ли, что выглядит, как дама, в душе она может быть брутальным мужиком. Если кто не определился – не стоит унывать. Можно объявить себя просто существом иного пола. Всемирная организация здравоохранения шагает в ногу со временем. И обновляет своё руководство по учету гендерной проблематики:

"Выход за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме и что пол не ограничивается мужским или женским".

Расшифруем. Разделение на мужчин и женщин – устаревшая модель. Существует и третий пол! А может, и четвертый, и пятый.

На востоке все эти половые переходы давно существуют – Америка тут не локомотив. Сенсация несколько лет назад грянула на весь Китай. Гражданин с низкой соцответственностью влюбил в себя 11 мужчин, рожать не стал и попытался скрыться с подарками. Одобрить такого мы не можем, но здесь хоть цели понятны.

А в странах с победившей демократией аккуратнее рассуждайте, кто может забеременеть. Может оказаться, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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