ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: роль Европы как крупного покупателя снижается

09:22
  • пятница
  • 15 июля 2022

Там сокращается рынок

Развитие ситуации на мировом нефтегазовом рынке и влияние на него антироссийских санкций Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час".

Как сказывается на интересах европейских потребителей сокращение поставок из России? Насколько реалистичны призывы бойкотировать наш экспорт или ограничить цены на российскую нефть? На эти и другие вопросы ответил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Роль Европы как крупного покупателя снижается. В Европе под давлением экономического и энергетического кризиса, которые идут еще с прошлого года, потребление энергоресурсов начало сокращаться. Рынок сокращается", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Нефть
Нефть
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.