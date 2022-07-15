Эксперт: роль Европы как крупного покупателя снижается

Там сокращается рынок

Развитие ситуации на мировом нефтегазовом рынке и влияние на него антироссийских санкций Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час".

Как сказывается на интересах европейских потребителей сокращение поставок из России? Насколько реалистичны призывы бойкотировать наш экспорт или ограничить цены на российскую нефть? На эти и другие вопросы ответил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"Роль Европы как крупного покупателя снижается. В Европе под давлением экономического и энергетического кризиса, которые идут еще с прошлого года, потребление энергоресурсов начало сокращаться. Рынок сокращается", - отметил он.

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