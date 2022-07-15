Стали известны имена новых героев спецоперации на Украине

Бойцы проявляют настоящее мужество

Проявляя мужество и отвагу, российские военнослужащие продолжают выполнять задачи по защите мирного населения Донбасса. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.

Ефрейтор Мерген Шалык в ходе освобождения одного из населенных пунктов, обнаружил огневую точку украинских боевиков, оборудованную в заброшенном здании. Группа Мергена вступила в бой с превосходящими силами противника и выбила их с занимаемых позиций - ефрейтор Шалык лично уничтожил до 10 националистов.

Группа российских десантников в составе которой действовал сержант Александр Штри, отбила шесть атак неонацистов, пытавшихся захватить мост, имеющий стратегически важное значение. Александр лично уничтожил грузовик с боеприпасами и не менее 9 радикалов.

Старший сержант Александр Синицын во время атаки националистов, открывших огонь из реактивных установок "Смерч", спас раненого товарища и вывел из-под обстрела более пяти единиц военной техники, а позже Александр задержал диверсанта, который выдал ценную информацию о позициях артиллерии неонацистов.

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