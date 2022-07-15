ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стали известны имена новых героев спецоперации на Украине

08:57
  • пятница
  • 15 июля 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

Проявляя мужество и отвагу, российские военнослужащие продолжают выполнять задачи по защите мирного населения Донбасса. О новых подвигах рассказали в нашем Минобороны.
Раскрыт план Запада по заброске солдат НАТО на Украину

Ефрейтор Мерген Шалык в ходе освобождения одного из населенных пунктов, обнаружил огневую точку украинских боевиков, оборудованную в заброшенном здании. Группа Мергена вступила в бой с превосходящими силами противника и выбила их с занимаемых позиций - ефрейтор Шалык лично уничтожил до 10 националистов.

Группа российских десантников в составе которой действовал сержант Александр Штри, отбила шесть атак неонацистов, пытавшихся захватить мост, имеющий стратегически важное значение. Александр лично уничтожил грузовик с боеприпасами и не менее 9 радикалов.

Старший сержант Александр Синицын во время атаки националистов, открывших огонь из реактивных установок "Смерч", спас раненого товарища и вывел из-под обстрела более пяти единиц военной техники, а позже Александр задержал диверсанта, который выдал ценную информацию о позициях артиллерии неонацистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Танк ВС России
Танк ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.